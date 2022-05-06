PROFIT Construction Day 2022: когда оцифруют казахстанские стройки?

29 апреля в Казахстане прошла первая гибридная конференция PROFIT Construction Day 2022, посвященная информационным технологиям в строительной отрасли.

Спикеры и эксперты конференции обсудили возможности использования данных и различных цифровых инструментов при проектировании, строительстве, управлении недвижимостью. Как обстоит дело с цифровизацией строительства у нас в стране? Какие барьеры существуют и как их преодолеть? Какие перспективы видят игроки рынка? Все эти темы вызвали активный интерес у гостей PROFIT Construction Day 2022 — на конференцию зарегистрировалось более 300 человек, а прямой эфир посмотрело более двух тысяч зрителей!

Мероприятие открыла Асель Дюсембаева, директор Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Она рассказала о той работе, которая сегодня ведется в Казахстане для цифровизации строительной отрасли. Стоит отметить, что проделана серьезная работа — сразу несколько проектов, находящихся в ведении мининдустрии, продемонстрировали то, как цифровой подход может облегчить различные этапы строительного процесса.

«Как вы все знаете, современные здания становятся все более сложными объектами с точки зрения архитектурных и конструктивных решений. Чтобы каждый участник имел доступ ко всем данным проекта, а также для своевременного обеспечения мониторинга хода строительства на всех его этапах, активно внедряются цифровые технологии. Мы определили основные этапы жизненного цикла строительства недвижимости и обозначили их охват информационными системами. Это поможет государству обеспечить эффективное и качественное планирование территориально-инфраструктурного развития страны, а также обеспечит оперативное принятие управленческих решений на основании достоверных и актуальных данных», — пояснила Асель Дюсембаева.

Итак, в Казахстане реализовано несколько проектов, нацеленных на строительную сферу:

— Единый геопортал инфраструктурных данных (ЕГИД). Это инструмент непрерывного градостроительного регулирования и процессов развития территорий. ЕГИД ГГК включает генеральные планы, проекты детальных планировок, инженерную инфраструктуру, объекты благоустройства и аналитику градостроительного развития. Сегодня оцифровано 63,7% сведений об инженерных сетях застроенной территории, внесено 142 618 записей в слой «акт ввода в эксплуатацию», в системе работает 1908 пользователей.

— E-PSD, единая цифровая платформа для взаимодействия заказчиков и экспертных организаций по принципу «одного окна». В ней содержатся технико-экономические показатели проектов, окончательная ПСД по проектам, ведомости материалов по проектам, типовые проекты, укрупненные сметные показатели для расчета лимита стоимости строительства. В системе уже выдано более 85 000 экспертных заключений, 27 000 заключений госэкспертизы и 57 000 заключений аккредитованных организаций.

— ИС «Казреестр» — система для автоматизированного сбора, обработки, хранения и анализ сведений в сфере государственной регистрации учета долей в жилищном строительстве. Она содержит уникальные номера проектов, уведомление ГАСК (получение разрешения на строительство), сведения о помещениях, электронные договоры долевого участия (функция автопроверки и авторегистрации договоров). ИС «Казреестр» используются в 11 регионах РК, в ней зарегистрировано 73 застройщика из 300 по всей стране, заключено более 112 тыс. ДДУ (в среднем 240 ДДУ в день).

— e-QURYLYS — система для обеспечения мониторинга и прозрачности работ на всех этапах строительного процесса. В ней содержатся отчеты технического и авторского надзора, фиксация процесса строительства, выполнение плановых и фактических работ, все этапы акта приемки объекта в эксплуатацию. В e-QURYLYS уже зарегистрировано более 25 000 объектов строительства, только за март 2022 года сдано 6 230 отчетов.

— e-SHANYRAQ — система для повышения прозрачности и эффективности деятельности субъектов жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. В ней проводится анализ эффективности работы коммунальных служб, приборизация учета воды и тепла, учет и контроль эксплуатации лифтов, отслеживается состояние коммунальной инфраструктуры, составляется технический паспорт состояния многоквартирных жилых домов.

«Каждый из этих проектов на каждом этапе строительства играет большую роль. Для нас это возможность мониторинга. Кроме того, эти инициативы помогли существенно сэкономить средства застройщиков и удешевить строительство, а также эксплуатацию жилья. Мы убеждены, что PROFIT Construction Day 2022 внесет неоценимый вклад для выработки совместных инициатив и предложений в сфере строительства», — добавила Асель Дюсембаева.

Тему государственных инициатив продолжил Алтай Куздибаев, заместитель председателя правления АО «Казахстанская Жилищная Компания». Он рассказал о цифровизации Единого оператора жилищного строительства: «Для себя мы выделили шесть направлений цифровизации. Четыре из них уже в процессе реализации — разработка жилищного портала, разработка ИС „Казреестр“, разработка онлайн-платформы стройматериалов, развитие ситуационного центра „Нұрлы Жер“. Планируется также автоматизация бизнес-процессов и услуг, а также доработка учетных систем».

Алтай Куздибаев выделил несколько вызовов, актуальных для рынка жилищного строительства. Среди них — важность исключения асимметрии информации в жилищной отрасли, цифровизация всего жизненного цикла объекта недвижимости, онлайн-мониторинг хода строительства и эксплуатации объектов, страхование рисков в строительстве, а также токенизация недвижимости (повышение ликвидности и удобства администрирования). Эти и некоторые другие вызовы обсудили эксперты на панельной дискуссии.

«Любая трансформация, и трансформация строительного сектора тоже, состоит из двух частей. Это человеческая часть изменений и техническая. Человеческая часть — это мы все, мы собрались здесь, интересуемся новыми технологиями, той цифровой зрелостью, которая существует сегодня у нас в стране. Что касается технической стороны, то она складывается в первую очередь из нормативно-правовой базы. Нормативы, позволяющие применять современные цифровые технологии, в Казахстане уже есть. Поэтому можно сказать, что эта часть у нас „закрыта“. Следующая важная часть — ИТ-инфраструктура, включая и государственную. У Казахстана есть хорошая динамика в области развития ИТ-систем, но есть и барьеры, которые препятствуют внедрению определенных решений», — считает Мария Широкова, советник ТОО «Научно-исследовательский институт „Алматыгенплан“».

Она сделала обзор по национальным стандартам РК по BIM в части основы для принятия решений при реализации инвестиционных проектов. Казахстан уже уверенно использует технологии BIM (Building Information Modeling), значительно опередив другие постсоветские страны. Большие успехи наблюдаются и во внедрении геоинформационных систем. Хотя некоторые проблемы с GIS все же есть (например, с точностью и качеством пространственных данных, системой координат). Для того, чтобы идти в направлении трендов — цифровых двойников, эффективных городских систем и цифрового управления недвижимостью, Казахстану важно обеспечить технические и нормативные условия, качество человеческого капитала, внедрять соответствующие платформенные решения и аналитику.

Стоит отметить, что согласно данным исследования «Ускорение цифровой трансформации с помощью BIM», проведенного Dodge Data & Analytics совместно с Autodesk, наиболее популярными технологиями, используемыми среди пользователей BIM, являются облачные вычисления (42%), моделирование на основе моделей (33%), виртуальная/дополненная/смешанная реальность (28%), 3D-печать (25%), захват реальности (25%). А технологии, наиболее перспективные для роста, с относительно высоким процентом тех, кто рассчитывает внедрить их в ближайшие два-три года, включают генеративный/ориентированный на результат дизайн (20%), 3D-печать (19%), сборка на основе моделей (18%), моделирование на основе моделей (18%), робототехника/автоматизированное оборудование (18%), захват реальности (17%), ИИ/машинное обучение (17%).

Из выступлений спикеров со стороны госорганов на PROFIT Construction Day 2022 стало понятно, что государство активно развивает цифровые технологии в строительстве — это делается как на страновом уровне (проекты минидустрии, о которых мы говорили выше), так и при городском планировании. В частности, есть пример Алматы, где градостроительная система дает возможность населению и услугополучателям увидеть пространственные данные города.

«Разработаны информационные системы, помогающие развитию строительного сектора и облегчающие бизнес-процессы. Мы тесно работаем с министерствами, особенно — с МЦРИАП и Министерством инфраструктурного развития», — пояснил Батырхан Сулейменов, заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики г. Алматы.

Еще один любопытный пример, особенно примечательный тесной интеграцией бизнеса и госсектора — сервис Цифровая ипотека, запущенный в прошлом году Freedom Finance Bank. В рамках проекта были оцифрованы все составляющие процесса оформления и выдачи ипотеки — ее можно оформить по номеру телефона и ИИН, и уже через несколько часов получить ключи от новой квартиры. О том, как построена архитектура уникального сервиса, рассказал Ялкунчан Ганиев, директор департамента продаж Freedom Finance Bank: «Для запуска проекта была проведена интеграция с 34 госсервисами и внешними сервисами. Процесс удаленной подачи заявки для безопасности реализован на блокчейн, документы подписываются ЭЦП, внедрена биометрическая идентификация клиента. В июне 2021 года был запущен пилот в Нур-Султане и Алматы. В ноябре того же года стартовал совместный с BI Group пилот по кредитованию первичного жилья. А уже в декабре 2021 года цифровая ипотека запустилась во всех городах Казахстана».

А вот готова ли отечественная строительная отрасль к использованию ТИМСО (технология информационного моделирования строительных объектов), рассказала Зарина Кабжан, начальник отдела Менеджмента в строительстве Центра Информационного Моделирования, Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры. В 2017 году АО «КазНИИСА» разработало концепцию внедрения технологии информационного моделирования строительных объектов в промышленное и гражданское строительство. Предполагается, что все технологически сложные объекты (крупные административные здания, высотные здания, объекты с большим скоплением людей) будут проектироваться только с ее использованием.

Некоторые передовые компании выступают за введение обязательного применения BIM, однако есть и те, кто против, поскольку это приведет к ощутимым расходам на софт, технику, обучение. Поэтому нельзя сделать окончательный вывод без основательного анализа. Сейчас проводится опрос участников строительной отрасли, а именно — строительных компаний первой категории. Ответы уже поступили от порядка 40 компаний из разных городов РК.

В Казахстане уже предпринимаются определенные шаги по обязательному применению ТИМСО. Пока идут пилотные проекты, на основе которых проведут актуализацию нормативной базы. С 2023 года ожидается введение требования по обязательному применению ТИМСО для технологически сложных объектов, а с 2025 года — для технически сложных объектов.

Интересно взглянуть на опыт бизнеса — как строительные компании смотрят на цифровые технологии? Один из крупных застройщиков, BI Group, двигается в сторону цифровизации проектирования и непосредственно строительства, использует маркетплейсы. Также компания уделяет внимание цифровизации сервисов для взаимодействия с покупателями недвижимости, жильцами. В экосистеме строительных технологий BI Group — более 30 проектов, разработанных внутренними и внешними командами. К слову, годовой бюджет BI Innovations (подразделения, которое отвечает за цифровизацию) — порядка 7 млн долларов, а в штате насчитывается более 250 IT-специалистов с компетенциями в строительной индустрии.

«Возможностей сегодня очень много, ими нужно пользоваться, потому что эти инвестиции окупаются с лихвой», — считает Еркин Акимбеков, директор департамента цифровизации строительной индустрии BI Group.

Тему продолжил Алексей Хегай, партнер и генеральный директор TSPM. TSPM — это компания по оценке, анализу и управлению коммерческой недвижимостью, ранее известная как TS Development. Алексей Хегай рассказал о том, какие технологии использует компания при эксплуатации жилых и офисных помещений, а также коммерческих объектов. В частности, речь идет о решении TS-Online для формализации отчетности организации. TS-Online состоит из различных модулей, среди которых — CRM-система по потенциальным арендаторам, система сбора данных продаж, аналитика и отчетность, электронный документооборот, система подсчета посетителей. TS-Online позволяет обеспечить прозрачность бизнес-процессов и отчетности, анализировать риски, создавать прогнозную аналитику.

Еще об одном примере цифровизации в управлении недвижимостью, на примере коворкинг-пространств, поведала Айдай Исмаилова, генеральный директор ТОО «SmArt.Point». SMART.POINT — это крупнейшее коворкинг-пространство в Казахстане и Центральной Азии общей площадью более 12 000 м². Там работает более 100 компаний из различных сфер IT — финтех, онлайн-торговли, разработки ПО, кибербезопасности, блокчейн, автоматизированной логистики, робототехники и др.

«SmArt.Point дважды расширялся с 2017 года на дополнительные 3600 м², предлагая более 60 сервисных офисов, малых и больших конференцзалов и зон питания. В 2022 году планируется расширение коворкинга еще на 4000 м² — откроются дополнительные сервисные офисы, коворкинг-места и инфраструктурные объекты. В SmArt.Point используются различные технологии, среди которых — система подавления шума Cambridge Sound Management, принт-сервис PaperCut для автоматизации услуг печати и сканирования, система доступа Face ID, мобильное приложение для взаимодействия с услугами коворкинга и удобной оплаты, Smart Parking», — поделилась Айдай Исмаилова.

Далее стоит рассказать о тех решениях, которые предлагают вендоры. В цифровом строительстве сегодня есть несколько «пластов» софта, который используется для различных целей — это платформы для сбора данных и аналитики, ПО для проектирования, различное метрологическое оборудование, коммуникационные системы. В рамках PROFIT Construction Day 2022 прошла выставка партнеров, где гости конференции смогли подробнее ознакомиться с актуальными цифровыми продуктами.

Цифровизация способна упростить не только управление объектами, но и на начальном этапе уменьшить затраты на их проектирование. Об одном из подобных решений, идее портала, который бы объединил заказчиков и проектировщиков, рассказал Надир Маметов, директор ТОО «Namark Project»: «Строительства без проекта не может быть. Для проектирования необходимо найти хорошую команду, выделить средства. При этом на рынке масса нерешенных проблем — текучка кадров, неквалифицированные специалисты, взаимодействие между смежными отделами при передаче проекта. Именно для того, чтобы уменьшить затраты на проектирование и привлечь лучших специалистов, мы предлагаем идею платформы, которая должна объединить заказчиков и исполнителей. Платформа может помочь в оформлении сотрудничества, поиске экспертных консультаций, юридическом сопровождении и отслеживании нормативно-законодательной базы».

Елжан Насипов, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Fortinet в странах Центральной Азии, представил решение Secure SD-WAN от Fortinet для модернизации сети. Secure SD-WAN входит в состав FortiOS и позволяет обеспечить самый высокий в отрасли уровень безопасности и управляемости для удаленных филиалов. SD-WAN использует FortiGate в качестве датчика сети и FortiNAC, чтобы администраторы могли не только выявлять и защищать IoT-устройства, но и обнаруживать аномалии: «Цифровая трансформация движет эволюцией. Но по мере того, как сервисы переходят в облако, создается больше границ сети, поэтому безопасность становится ключевым вопросом. Fortinet Secure SD-WAN предлагает простоту, наглядность и лучшую в отрасли безопасность. А Fortinet Secure SD-Branch упрощает и защищает филиал предприятия, обеспечивая управление и видимость всей сети».

Елжан Насипов рассказал о кейсе, реализованном совместно с BI Group. У заказчика в рамках цифровой трансформации стояла цель организовать отказоустойчивое решение, которое сможет легко масштабироваться. Благодаря выбору Fortinet была достигнута отказоустойчивость каналов 99,9% путем применения технологии SD-WAN (интеллектуальная маршрутизация трафика, автоматическое переключение и балансировка нагрузки между каналами). А для контроля трафика филиалов и удаленных офисов использовался протокол ADVPN для защищенного соединения и передачи трафика напрямую между филиалами, без необходимости обращения в головной офис, но при этом без потери безопасности и логов. Благодаря такому подходу компания может развивать число филиалов, без необходимости усиления штата системных администраторов.

С темой метрологического оборудования для строительства выступил Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан». Он представил весьма интересный продукт — распределенные волоконные датчики, которые используются для мониторинга несущих конструкций на наличие деформаций: «Порой из-за погодных условий, неправильных расчетов или форсмажорных обстоятельств конструкции трескаются, деформируются или разрушаются. За этими разрушениями могут стоять и несчастные случаи. Именно для предотвращения таких последствий и используются датчики. Но тут есть проблема — где именно их поставить, в каких местах конструкции? Для этого вопроса есть решение — можно поставить датчики буквально через каждый сантиметр. Речь идет о распределенных волоконных датчиках. Сегодня с оптического волокна мы можем снимать такие параметры, как температура, напряжение или деформацию, акустические данные, для чего существуют специальные приборы, рефлектометры».

Специальные оптические кабели могут применяться с целью мониторинга на трубопроводах (для обнаружения течи, несанкционированного подключения или отслеживания подвижности грунта), электросетях (для определения точек перегрева, мониторинга нагрузки, в интеллектуальных системах энергоснабжения), при строительстве различных конструкций (мониторинг плотин, мостов, каналов, сейсмически-активные территории), в критически важных городских инфраструктурах (пожарная сигнализация тоннелей, ЖД, аэропорты), в ЦОДах (многоточечный мониторинг температуры), а также в телеком-отрасли (мониторинг ВОЛС).

Вместо выводов

Как мы видим, технологии в строительной сфере весьма востребованы в Казахстане. Конечно, пока нельзя говорить о тотальной цифровизации, но уже даже на примере инициатив ответственных министерств мы видим, какая серьезная работа уже проделана. Остается надеяться, что эти начинания доведут до логического завершения, а государство и бизнес смогут полноценно взаимодействовать в цифровой строительной среде.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Construction Day 2022

Видеозапись конференции: