В Казахстане создадут информационную систему в сфере геологии и недропользования

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены перспективы развития геологической отрасли.

С докладами выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министр энергетики Асхат Хасенов.

По данным Минэкологии, Казахстан входит в первую десятку ведущих стран мира по подтвержденным запасам большинства видов полезных ископаемых. При этом, в связи с интенсивной добычей полезных ископаемых, ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов.

В этой связи, требуется активизация государственного геологического изучения недр, что является одним из основных методов по выявлению перспективных площадей и объектов для последующей передачи в недропользование.

По поручению Главы государства для развития геологической науки и обеспечения сырьем обрабатывающей отрасли в Казахстане создана Национальная геологическая служба. Предусмотрено направление «Развитие геологической отрасли» в рамках Национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих полезных ископаемых, а добывающий сектор экономики обеспечивает около 30% ВВП.

По его мнению, максимальное изучение территории страны, исключение административных барьеров позволит активно содействовать развитию добывающих отраслей и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность Казахстана. В целом в стране имеется научная и институциональная базы, создаются все условия для развития геологической отрасли. Глава правительства отметил необходимость создания информационной системы в сфере геологии и недропользования, которая упростила бы доступ инвесторов к геологической информации.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерствами цифрового развития, энергетики, индустрии поручено до конца текущего года принять меры по разработке и внедрению платформы «Kaznedra».

Также, по словам Алихана Смаилова, требуется своевременная актуализация программы управления государственным фондом недр, позволяющая получить право на разведку и добычу. Министерству индустрии совместно с Министерствами энергетики и экологии поручено в месячный срок включить в программу всю территорию республики, доступную для недропользования.

«Значительное время занимают процедуры продления действующих контрактов на недропользование. Эти процедуры необходимо упростить», — отметил А. Смаилов, поручив Министерству индустрии совместно с Министерствами энергетики, экологии, финансов, национальной экономики в двухнедельный срок выработать конкретные меры по снижению административных барьеров, а также оцифровать эту государственную услугу.