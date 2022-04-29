Казахтелеком намерен рекрутировать в свою команду студентов Astana IT University

Берик Битабаров и ректор университета Дархан Ахмед-Заки подписали меморандум о сотрудничестве.

Телеком-оператор намерен привлекать в свою профессиональную команду студентов и выпускников Astana IT University, а также на базе учебного заведения обучать и повышать квалификацию и компетенции своих сотрудников в области информационных технологий. Главный директор по персоналу АО «Казахтелеком» Берик Битабаров и ректор университета Дархан Ахмед-Заки подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализовать ряд совместных инициатив и проектов в образовательной сфере.

Отмечается, что для Казахтелекома выбор в качестве партнера AITU — не случаен. Известно, что ВУЗ является одним из ведущих IT-университетов в Казахстане и фундаментом для подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий не только уровня бакалавриата, но и магистратуры. Одним из главных преимуществ учебного заведения считается наличие специальных лабораторий Cisco и Huawei, что позволит специалистам телеком-оператора получать от крупнейших мировых компаний официальную сертификацию. Кроме того, документом предполагается, что учебное заведение будет разрабатывать курсы, мастер-классы и программы для обучения сотрудников телеком-оператора, а также планируется организовывать совместные симпозиумы, семинары, круглые столы и конференции.

«Для нас очень важно было заключить устойчивые и долгосрочные отношения с Astana IT University сразу в нескольких направлениях: это краткосрочные и долгосрочные программы для наших сотрудников, рекрутинг студентов учебного заведения со 2 по 4 курсы на стажировку с последующим трудоустройством в нашей компании. Кстати, AITU планирует провести ярмарку вакансий, и у нас будет возможность оценить уровень образования и навыков студентов», — отметил Берик Битабаров.

Также в планах заключение договора с Astana IT University о совместной разработке краткосрочных курсов по IT для специалистов Казахтелекома. Пройти обучение по различным направлениям ИКТ смогут участники недавно завершенного среди сотрудников цифрового марафона. Кроме того, в рамках сотрудничества рассматриваются варианты дуального образования, когда специалисты телеком-оператора смогут 40% своего рабочего времени посвятить учебе в университете. Еще одним важным направлением сотрудничества станет возможность обучения работников Казахтелекома в регионах, без выезда в столицу или Алматы.

«AITU сегодня — это ключевой игрок в сфере IT-образования Казахстана, и мы рады сотрудничеству с ведущим телекоммуникационным оператором страны. Думаю, что заключенный меморандум не только расширит возможности для обучения сотрудников Казахтелекома в области IT, но и позволит нашим студентам и выпускникам стать частью профессиональной команды и способствовать развитию всей телекоммуникационной отрасли Казахстана. Это только начало пути, впереди у нас масса планов и совместных проектов», — отметил Дархан Ахмед-Заки.