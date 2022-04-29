В ЕАЭС разрабатывают программу научно-технического развития

Ее реализация должна осуществляться на основе прикладных научных разработок.

Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Евразийского экономического союза ведет разработку стратегической программы научно-технического развития Союза, которая может стать реальным экономическим инструментом. Об этом рассказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на сессии общего собрания Национальной академии наук Беларуси.

По его словам, потенциал ученых должен быть в полной мере задействован для выхода на качественно новый интеграционный уровень.

«Полагаю, что в складывающихся обстоятельствах нам в ЕАЭС необходима комплексная программа инновационного и технологического развития. Ее реализация должна осуществляться на основе прикладных научных разработок», — подчеркнул Михаил Мясникович.

Он также напомнил, что с 2020 году в Комиссии создан Научно-технический совет, который является диалоговой площадкой между ЕЭК, руководством академий наук и министерств образования и науки стран Союза, известных ученых и экспертов.

«Деятельность НТС привлекательна, вносятся инициативы, интересные новации, — отметил председатель коллегии. — Например, запущена работа по созданию единой научно-образовательной сети ЕАЭС, рассмотрены приоритеты научно-технического развития Союза и критерии „проектов-символов“ евразийской интеграции».

Ежегодно Комиссия привлекает крупнейшие научные учреждения Союза для подготовки научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям деятельности.

ЕЭК стремится к выработке научно обоснованных решений и подходов к регулированию общего рынка, развитию промышленного и агропромышленного комплексов, реализации эффективной таможенно-тарифной и торговой политики.