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В ЕАЭС разрабатывают программу научно-технического развития

Ее реализация должна осуществляться на основе прикладных научных разработок.

29 апреля 2022 09:01, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Евразийского экономического союза ведет разработку стратегической программы научно-технического развития Союза, которая может стать реальным экономическим инструментом. Об этом рассказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на сессии общего собрания Национальной академии наук Беларуси.

В ЕАЭС разрабатывают программу научно-технического развития

По его словам, потенциал ученых должен быть в полной мере задействован для выхода на качественно новый интеграционный уровень.

«Полагаю, что в складывающихся обстоятельствах нам в ЕАЭС необходима комплексная программа инновационного и технологического развития. Ее реализация должна осуществляться на основе прикладных научных разработок», — подчеркнул Михаил Мясникович.

Он также напомнил, что с 2020 году в Комиссии создан Научно-технический совет, который является диалоговой площадкой между ЕЭК, руководством академий наук и министерств образования и науки стран Союза, известных ученых и экспертов.

«Деятельность НТС привлекательна, вносятся инициативы, интересные новации, — отметил председатель коллегии. — Например, запущена работа по созданию единой научно-образовательной сети ЕАЭС, рассмотрены приоритеты научно-технического развития Союза и критерии „проектов-символов“ евразийской интеграции».

Ежегодно Комиссия привлекает крупнейшие научные учреждения Союза для подготовки научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям деятельности.

ЕЭК стремится к выработке научно обоснованных решений и подходов к регулированию общего рынка, развитию промышленного и агропромышленного комплексов, реализации эффективной таможенно-тарифной и торговой политики.

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