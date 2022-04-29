Прямой эфир: PROFIT Construction Day 2022

Трансляция с конференции по цифровизации строительства в Казахстане.

29 апреля проходит онлайн-конференция PROFIT Construction Day 2022, где обсуждаются информационные технологии в строительной сфере.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Цифровизация строительной отрасли». Динара Щеглова, вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

09:50 — Доклад: «Цифровизация Единого оператора жилищного строительства». Алтай Куздибаев, заместитель председателя правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

10:10 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Текущий уровень цифровизации в строительной отрасли; Барьеры; Цифровые перспективы.

10:50 — Доклад: «Готовность строительной отрасли к использованию ТИМСО». Зарина Кабжан, начальник отдела менеджмента в строительстве Центра Информационного Моделирования, Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры.

11:10 — Доклад: «Цифровая Ипотека». Ялкунчан Ганиев, директор департамента продаж Freedom Finance Bank.

11:30 — Розыгрыш призов, перерыв.

11:50 — Доклад: «Экосистема строительных технологий BI Group». Еркин Акимбеков, директор департамента цифровизации строительной индустрии, BI Group.

12:10 — Доклад: «Модернизация сети с помощью решения Secure SD-WAN от Fortinet». Елжан Насипов, менеджер по работе с ключевыми заказчиками, Fortinet в странах Центральной Азии.

12:30 — Доклад: «Мониторинг несущих конструкций на наличие деформации». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:50 — Доклад: «Национальные стандарты по BIM как основа принятия решений при реализации инвестиционных проектов». Мария Широкова, советник, ТОО «Научно-исследовательский институт „Алматыгенплан“».

13:10 — Доклад: «ИТ-технологии TSPM при эксплуатации жилых, офисных помещений и коммерческих объектов». Алексей Хегай, партнер и генеральный директор TSPM.

13:30 — Доклад: «Практика цифровизации коворкинг-пространств на примере SmArt.Point». Айдай Исмаилова, генеральный директор ТОО «SmArt.Point».

13:50 — Доклад: «Внедрение процесса цифровизации и уменьшение затрат на проектирование». Надир Маметов, директор ТОО «Namark Project».

14:10 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.