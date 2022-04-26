Казахстан в лидерах по цифровому шпионажу

Жертвами сталкерского ПО стало более 32 тысяч пользователей по всему миру.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2021 году жертвами цифровой слежки с помощью сталкерского ПО стали 32 694 пользователя в 185 странах мира. В Восточной Европе (кроме стран Европейского союза), России и Центральной Азии общее количество пострадавших за аналогичный период составило 9207 человек. В тройку первых стран вошли Россия (7541), Украина (490) и Казахстан (461).

Сталкерское ПО — это программы для слежки, использование которых на устройстве без ведома владельца во многих странах является правонарушением и преследуется по закону. С помощью таких программ люди тайно следят за частной жизнью других, с их помощью можно получить доступ к большому объему персональных данных, включая местоположение мобильного устройства жертвы, историю браузера, текстовые сообщения, чаты в социальных сетях, фотографии.

Продвижение сталкерского ПО не запрещено законом, но использовать его на чужом устройстве без ведома владельца нельзя. Отсутствие четких законодательных ограничений во многих странах способствует распространению этих программ.

Кстати, согласно опросу «Лаборатории Касперского», 70% пользователей по всему миру считают неприемлемой цифровую слежку за своими партнерами. Из тех, кто все же допускает контроль при определенных обстоятельствах, 63% следили бы за партнерами из соображений безопасности, 64% пошли бы на такое при подозрении об измене, а 50% — если бы узнали о незаконной деятельности партнеров. 15% респондентов подтвердили, что сталкивались с требованием партнера установить приложение для мониторинга, а 34% из них — подвергались физическому и/или вербальному насилию со стороны того же человека.

«Стоит отметить, что техническая возможность избежать рисков применения сталкерского ПО на мобильном устройстве без ведома владельца существует. Самый первый шаг — использовать более сложные пароли и не делиться ими с окружающими, какой бы простой ни казалась эта рекомендация, — отмечает Валерий Зубанов, коммерческий директор „Лаборатории Касперского“ в Центральной Азии. — Кроме того, на смартфон можно установить защитное решение, которое способно обнаружить и уведомить пользователя о появлении не только этого нежелательного программного обеспечения, но и любого другого».