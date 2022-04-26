Казахстанские школьники стали чемпионами по робототехнике в США

Их разработкой заинтересовались в Google.

Школьники из Казахстана стали призерами на чемпионате по робототехнике в США. Они одержали победу в номинации Challenge Solution Award — «Лучшее проектное решение». Чемпионат мира по робототехнике First Lego League в возрастной категории от 7 до 9 лет проходил с 20 по 23 апреля в Хьюстоне. Темой соревнований для школьников со всего мира в 2022 году стали грузовые перевозки. Всего на чемпионате мира по робототехнике были представлены 60 команд. На мировом форуме впервые выступила команда из Казахстана, представляющая Центр дополнительного образования LEAS, передает Liter.kz.

Дети из Алматы предложили несколько способов решения проблем, связанных с эффективной грузоперевозкой, среди которых — поезд с дронами. Их разработкой уже заинтересовались в корпорации Google, представители которой пригласили казахстанских чемпионов в будущем стать их ведущими инженерами.

«Одним из главных транспортов в Казахстане является железнодорожный. На большой территории располагается не так много городов, и для упрощения доставки в небольшие города мы создали свой поезд с базой дронов. Когда поезд приближается к определенной станции, из него вылетают дроны и летят в специальную „Базу приема дронов“. Они оставляют там посылки, после чего возвращаются обратно на поезд. Это ускоряет доставку и обработку посылок», — рассказывает капитан команды Дэниел Ким.