Казахтелеком подписал меморандум о сотрудничестве с De Montfort University

Он предполагает проведение стажировок студентов, рекрутинг выпускников и организацию программ обучения для сотрудников оператора.

Казахтелеком подписал меморандум о сотрудничестве с первым британским университетом в Казахстане De Montfort University. В рамках документа предполагается, что на базе учебного заведения телеком-оператор будет обучать и развивать управленческие и профессиональные компетенции своих сотрудников, рекрутировать выпускников вуза в свою команду, а также приглашать студентов к участию в программе стажировки ProTelecom.

Меморандум также предполагает разработку университетом программ и специальных проектов обучения для работников Казахтелекома, в том числе MBA, консультации и тренинги для управленческих кадров, стажировки, организованные для любых программ бакалавриата и магистратуры учебного заведения, предоставление учебных модулей, таких как PreMBA, а также организацию и проведение совместных симпозиумов, семинаров, круглых столов, конференций.

«De Montfort University — это первый британский университет в Казахстане, который внедряет стандарты обучения Англии. В рамках подписанного меморандума мы планируем сотрудничать в организации стажировок студентов, набирать в свою команду лучших выпускников, организовывать краткосрочные и долгосрочные программы обучения для наших сотрудников. Система обучения и переподготовки Казахтелекома постоянно дополняется передовыми методиками, а построение устойчивых и взаимовыгодных отношений с ведущими университетами — одно из основных стратегических направлений нашей компании. Кроме того, возможность обучаться в лучших вузах мира и страны, учиться у лучших профессоров, получать знания у ведущих спикеров и экспертов является составляющей ценностного предложения (EVP — Employment Value Proposition) Казахтелекома. Отмечу, что только за прошлый год 23 тысячи сотрудников прошли обучение на различных образовательных платформах, курсах и семинарах по повышению квалификации», — рассказал управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком» Берик Битабаров.