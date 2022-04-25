Неправильную парковку будут фиксировать автоматически в Нур-Султане

Выявление фактов нахождения автомобилей в неустановленном месте осуществляется комплексами комплексов «Дозор-М» с помощью системы GPS/ГЛОНАСС.

С 22 апреля в Нур-Султане заработала система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах. Неправильная парковка на дорогах столицы будет фиксироваться без привлечения сотрудников полиции, при помощи комплексов «Дозор-М». Ими оборудованы спецавтомобили товарищества «Парковочное пространство Астаны», передает Sputnik.

Комплексы «Дозор-М» прошли обязательную сертификацию и регистрацию в соответствии с законодательством РК. Выявление фактов нахождения автомобилей в неустановленном месте осуществляется с помощью системы GPS/ГЛОНАСС, которая определяет время и место.

В компании отметили, что парковка и стоянка в неустановленном месте затрудняют дорожную ситуацию, являясь одним из наиболее распространенных видов правонарушений. «Дозор-М» снизит количество правонарушений и улучшит дисциплину водителей.

«Фиксация нарушений осуществлена по рекомендации управления административной полиции департамента полиции Нур-Султана для снижения общего количества правонарушений среди водителей. Спорные случаи будут рассмотрены сотрудниками полиции. Все денежные средства от штрафов попадают в бюджет города», – сообщили в ТОО «Парковочное пространство Астаны».