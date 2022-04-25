Удаленное получение ЭЦП упростили

Теперь пройти видеопроверку можно при помощи камеры мобильного устройства.

С 23 апреля видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи на портале eGov доступна без необходимости подключения камеры на компьютере. Таким образом процесс удаленного выпуска ЭЦП для жителей страны стал еще более доступным и удобным.

Сервис видеопроверки Digital ID дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере. Новые обновления доступны для физических и юридических лиц.

«Получение ЭЦП — очень популярный сервис на портале eGov. Только за этот год услугой воспользовались уже порядка 4,8 млн раз. Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры, либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобней», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы воспользоваться новшеством, требуется навести камеру телефона на QR код, отображенный на экране компьютера, и пройти видео проверку. После успешного подтверждения необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.

Стоит отметить, что видеопроверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.