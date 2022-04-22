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Приглашаем на вебинар по Windows Server 2022!

Вы узнаете о функциях и возможностях операционной системы нового поколения от Microsoft.

22 апреля 2022 12:00, Profit.kz
Рубрики: Софт

18 августа 2021 состоялся релиз новой версии серверной операционной системы от Microsoft. Windows Server 2022 основана на базе Windows Server 2019, но со своими нюансами. Как и положено, в новой версии есть инновации.

Появилась расширенная многоуровневая система безопасности. Стало больше возможностей для работы с Microsoft Azure и вообще облачными сервисами. Содержит усовершенствования в работе с контейнерами, .NET, ASP.NET и IIS. Также произошли небольшие изменения в лицензировании новой операционной системы.

Обо всем этом мы и поговорим на этом вебинаре «Windows Server 2022: новые функции и возможности», организованном компанией Comportal совместно с Dell и Microsoft, который пройдет 28 апреля.

Спикером выступит Евгений Папантониу, менеджер по работе с поставщиками и производителями серверного оборудования и программного обеспечения.

Программа вебинара:

— 14:30. Открытие: приветственное слово. Елдос Омаров, бренд-менеджер Dell Technologies, Comportal
— 14:40. Windows Server 2022: новые функции и возможности. Евгений Папантониу, менеджер по работе с поставщиками и производителями серверного оборудования и программного обеспечения, Microsoft.
— 15:40. Вопросы и ответы. Евгений Папантониу.

Чтобы принять участие в вебинаре, пройдите регистрацию.

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