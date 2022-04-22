Logitech представляет новые сенсорные контроллеры для использования снаружи и внутри переговорных

Tap IP и Tap Scheduler позволят проводить простые и эффективные встречи в гибридном формате.

Компания Logitech представила новые продукты, призванные расширить портфель решений для совместной работы с видео — сетевой сенсорный контроллер для конференц-залов Tap IP и панель Tap Scheduler для составления расписания встреч в переговорных комнатах любых масштабов.

Tap IP и Tap Scheduler полностью интегрируются с наиболее популярными платформами для совместной работы и подключаются при помощи всего одного кабеля в режиме Power over Ethernet (PoE), что обеспечивает легкий и простой монтаж. Оба устройства были разработаны таким образом, чтобы сделать планирование видеоконференций и участие в них максимально простыми, что будет особенно востребовано сегодня, когда многие сотрудники в рамках гибридного режима работы возвращаются в офис.

«Сейчас на рынке сенсорных контроллеров нет золотой середины: представлены либо сложные, дорогие и сделанные под конкретную компанию решения, либо бюджетные варианты, в которых в основном используются потребительские планшеты — при разработке которых не были учтены такие корпоративные требования, как возможность удаленного управления устройствами, безопасность и удобная укладка кабелей, — говорит Скотт Уортон (Scott Wharton), генеральный директор и вице-президент Logitech Video Collaboration. — Tap IP и Tap Scheduler с самого начала разрабатывались для обеспечения безопасной работы в корпоративной среде, имеют элегантный дизайн с аккуратным креплением кабеля и совместимы с основными сервисами — и все это по доступной цене».

Встречу можно начать одним прикосновением к Logitech Tap IP, сенсорному контроллеру для Microsoft Teams Rooms на платформе Android, Zoom Rooms и других популярных ВКС-сервисов, который совместно с портативной конференц-камерой Logitech обеспечивает надежную непрерывную видеосвязь в любом помещении. Logitech Tap IP дает возможность присоединиться к встрече одним касанием так же, как Logitech Tap, но обходится дешевле, и его проще установить через IP-подключение к сети. Благодаря удобной и безопасной укладке кабелей и разнообразным вариантам крепления Tap IP можно легко и надежно установить практически в любом месте конференц-зала. Tap IP с его стильным дизайном и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом идеально впишется в интерьер любого помещения для переговоров и позволит пользователям сосредоточиться на совместной работе.

С помощью большого 10,1-дюймового сенсорного экрана Tap Scheduler легко найти и зарезервировать подходящее место для совещаний в здании офиса, а также получить всю информацию о встрече. А встроенная система цветных индикаторов позволяет дистанционно понять, свободна ли та или иная переговорная. Tap Scheduler устанавливается снаружи переговорной комнаты, что позволяет участникам встречи быстро зарезервировать переговорную для срочного или планового совещания. Панель совместима с Teams, Zoom Rooms, Robin и облачными решениями для управления конференц-залами компании Meetio, которую недавно приобрела Logitech. Планировщик Tap предназначен для масштабного развертывания, поэтому его легко установить практически в любом пространстве для совместной работы: входящие в комплект крепления и система кабель-менеджмента помогают обеспечить аккуратную установку на профессиональном уровне на любых поверхностях.

В рамках расширения своей ВКС-экосистемы до комплексного решения, состоящего из оборудования, программного обеспечения и услуг, Logitech теперь также предлагает клиентам услугу Logitech Select — комплексный план обслуживания ВКС-решений Logitech. Услуга Select разработана, чтобы помочь ИТ-специалистам максимально увеличить время безотказной работы своих видеорешений, и включает поддержку в режиме 24/7, упреждающую замену Advanced RMA на следующий рабочий день и эксклюзивные функции аналитики и оповещений в Logitech Sync, платформе Logitech для управления ВКС-устройствами. Клиенты с пятьюдесятью и более конференц-залами, использующие службу Select, также получают такие преимущества, как локальное хранение запасных единиц и услуги индивидуального менеджера по сопровождению.

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