Разграничить IT-функции госорганизаций и рынка предлагают предприниматели

Это поможет в поддержке отрасли.

Казахстанские предприниматели считают, что для прекращения конкуренции между госорганами и IT-рынком нужно разделение ролей между государственными органами (регуляция), подведомственными организациями (методология) и рынком (исполнение), сообщает Учет.kz.

Кроме того, казахстанские специалисты обеспокоены возможной конкуренцией с IT-специалистами из России и Украины, которые в настоящее время рассматривают нашу страну как место для релокации. Однако переезд опытных специалистов приведет к усилению локальных компаний и обмену опытом, пояснил председатель комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций президиума НПП РК «Атамекен» Болат Башеев.

«Аналогичную политику по привлечению высококвалифицированных кадров практикует Канада. Однако необходима поддержка отечественных компаний. Если специалистам не давать возможности реализовывать сложные и крупные проекты, локальным компаниям нечем будет удерживать квалифицированные кадры», — сказал он.

Для этого надо усилить роль реестра доверенного программного обеспечения и разработать пакет мер для поддержки казахстанских специалистов. Среди них могут быть:

— вовлечение местных компаний в проекты,

— льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений,

— продление действия налоговых преференций в Astana Hub.

Предприниматели продолжат обсуждение мер по поддержке отечественных компаний с заинтересованными госорганами. Ревизию законов и нормативно-правовых актов НПП и холдинг «Зерде» провели в 2018–2019 годах, выявив, что из 20 госорганов и более 250 подведомственных предприятий 33 на 100% осуществляли IТ-функции.