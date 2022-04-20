Объем вырабатываемой электроэнергии ВИЭ вырос на треть

Более 40% электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ в Казахстане, приходится на ветровые электростанции.

В Казахстане выработка электроэнергии объектами возобновляемых источников энергии в прошлом году выросла на 30%. К началу 2022 года установленная мощность объектов по использованию возобновляемых источников энергии в Казахстане составила 2 тыс. МВт — на 23% больше, чем на начало прошлого года (было 1,6 тыс. МВт). Таким образом, годовой рост составил 55,7%, передает Sputnik.

За январь–декабрь 2021 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ выросла на 30,1% за год, до 4,2 млрд кВтч. При этом доля вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в общем объеме производства составила 3,7%. В прошлом году эта цифра была на уровне 3%.

Большая часть (42,1% электроэнергии) вырабатывалась на ветровых электростанциях — 1,8 млрд кВтч, годовой рост на 65%. Солнечные электростанции выработали 1,6 млрд кВтч, малые ГЭС — 799,7 млн кВтч, биоэлектростанции — 3 млн кВтч энергии.