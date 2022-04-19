«Казахтелеком» предложил варианты локализации IT-продуктов и оборудования

В Казахстане возможно создать национальную операционную систему, разрабатывать и запускать программное обеспечение, приложения, а также производить собственное Telco-оборудование или их элементы.

Об этом заявил главный директор по инновациям «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов на конференции Dell Day, которая собрала в столице Казахстана специалистов и топ-менеджеров крупнейших международных и отечественных IT-компаний.

В настоящее время доля локального производства электронной продукции в Казахстане составляет не более 5%. В то же время, объемы импорта IT-оборудования, радиооборудования, различных маршрутизаторов и коммутаторов растут из года в год, и текущая ситуация на IT-рынке не может не вызывать озабоченности с точки зрения национальной безопасности и защиты критической инфраструктуры. По мнению Нурлана Мейрманова, в среднесрочной перспективе Казахстан может частично или в значительной степени локализовать сетевое и серверное оборудование, разрабатывать собственное программное обеспечение и приложения, опираясь на так называемые open-source и white-box подходы.

«В чем смысл и преимущество открытых технологий? Во-первых, в том, чтобы производить, разрабатывать, доводить до уровня коммерческой готовности различные IT- и телеком-продукты не „с нуля“, а на основе open-source программного кода и спецификаций оборудования глобальных сообществ. Во-вторых, чтобы, используя цифровые подходы дезагрегации и виртуализации, сосредоточиться на программной реализации сетевых функций и приложений, запускаемых поверх готовых массовых продуктов на основе x86-процессоров, доступных и открытых чипсетов. А в-третьих, чтобы, используя изначально на этапе разработки так называемые нативно-облачные подходы, создавать перспективные продукты с большим рыночным потенциалом. Это позволит радикально снизить стоимость разработки таких продуктов, что приведет к резкому снижению порога выхода на рынок для отечественных производителей, а для потребителей их продуктов таких, как наша компания, это позволит снизить стоимость создания и владения цифровой инфраструктуры, а также стать открытыми для инноваций со стороны новых производителей. Кроме того, не менее важным выгодополучателем окажется государство: будут созданы условия для обеспечения технологической и национальной безопасности, а также для создания национального бизнеса производства технологических продуктов», — отметил Нурлан Мейрманов.

В настоящее время «Казахтелеком» развернул облачные узлы связи CloNN (Cloud Network Node) с использованием трех независимых уровней и продуктов разных поставщиков на каждом из уровней: уровень открытого (OCP) оборудования, уровень виртуализации с использованием open-source продуктов и уровень управления и оркестрации на основе открытых моделей данных. Каждый из элементов подобных узлов мог бы производиться в Казахстане без особого труда.

«Не секрет, что операторы развивающихся рынков, включая операторов СНГ, с осторожностью и даже с некоторой боязнью смотрят на возможное изменение своей роли пассивного покупателя готовых пред-интегрированных технологических решений, мотивируя это тем, что они являются сервисными, а не технологическими компаниями. Мы же согласны с теми экспертами, которые считают, что ни у одной компании не будет будущего, если она не начнет заниматься разработкой нужных ей технологических продуктов в той или иной степени. И к телекому это относится в первую очередь. „Казахтелеком“ всегда был ориентирован на технологическую трансформацию, базирующуюся на принципах технологической открытости, дезагрегации, виртуализации и независимости от отдельных производителей», — говорит Нурлан Мейрманов.

«Именно телеком-сектор во всем мире сейчас пытается перейти на открытые технологии, чтобы можно было самим программировать, настраивать и быстро разворачивать сети и запускать новые сервисы» — отмечает Мейрманов. Это позволяет снижать себестоимость сервисов, так как в настоящее время существенную часть расходов игроков телекоммуникационного рынка занимают затраты на услуги и поддержку IT-оборудования и программного обеспечения крупных и монопольных вендоров.