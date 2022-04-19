Процесс выдачи удостоверений личности автоматизируют

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов посетили спецЦОН и ЦОН г. Нур-Султан.

В специализированном ЦОНе министры ознакомились с процессом выдачи водительских удостоверений и автоматизацией заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобили. Благодаря новому подходу с использованием технологий биометрии и нового GPS-оборудования процесс получения водительских прав становится максимально прозрачным и снижает коррупционные риски.

В ЦОНе № 1 г. Нур-Султан руководитель ГК «Правительство для граждан» Суйеныш Абильдин презентовал министрам автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности. Терминал оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. С его помощью человек может самостоятельно подать заявку на получение удостоверения, сфотографироваться, оставить образец своей подписи и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода. Вместе с тем рассматривается автоматизация процесса получения удостоверения через портал eGov.

В этот же день главы двух ведомств посетили экспат-центр МФЦА, где IT-специалисты, прибывающие в Казахстан на длительный срок из-за рубежа, смогут пройти самые необходимые процедуры. В список услуг входит получение ИИН, регистрация в базе мобильных граждан, оформление ЭЦП, регистрация юридического лица, открытие банковского счета, регистрация временного проживания и даже покупка казахстанской SIM-карты. Преимущество такого центра — в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по различным организациям.

В Центре оперативного управления столичного Департамента полиции Багдат Мусин и Марат Ахметжанов рассмотрели перспективные проекты МВД («Ситуационно-аналитический центр» и «Мобильное приложение АПК «Сергек»), а также обсудили планы по цифровизации в органах внутренних дел.

Аналитический центр МВД призван формировать криминологический прогноз преступности, что является важной составляющей в сфере профилактики и предупреждения преступности. Мобильное приложение — функционал для автоматического надзора за дорожным движением, являющийся качественным решением по профилактике нарушений правил дорожного движения и повышению дисциплины водителей.

«Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере „цифры“ и оказания госуслуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безопасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов», — сказал в ходе совещания Багдат Мусин.

«Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами», — добавил Марат Ахметжанов.