Глава Нацбанка Кыргызстана высказался о цифровом соме

Председатель Нацбанка КР Кубанычбек Боконтаев рассказал о том, что решение по проекту цифрового сома будет принято после обсуждений.

Выступая на конференции «Развитие финансового сектора Кыргызстана в современных условиях», он заметил, что многие центробанки рассматривают возможность внедрения цифровой валюты. Он напомнил, что ранее была представлена концепция цифрового сома. Глава НБ КР отметил, что к концу года в рамках развития цифровых платежных технологий планируется запустить маркетплейсы для финансовых услуг и продуктов, передает Sputnik.

«После обсуждений с экспертами Национальный банк примет решение, готова ли экономика к такому новшеству. Также ведется работа по формированию правовой базы использования электронной подписи и ее связи с цифровым профилем пользователей финансовых услуг. Это создаст условия для полноценного обслуживания в электронном формате», — рассказал глава финрегулятора.