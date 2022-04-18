SAP EWM в процессе цепи поставок: 5 причин выбрать решение и с чего начать

На вебинаре Денис Кулицкий, руководитель функциональной группы по SAP EWM LeverX Group, на примере реальных кейсов расскажет, как оптимизировать управление складами.

19 апреля (вторник) в 15.00 по времени г. Нур-Султан состоится вебинар на тему «SAP EWM в сложном процессе цепи поставок». Спикер — Денис Кулицкий, руководитель функциональной группы по SAP EWM LeverX Group, на примере реальных кейсов расскажет, почему SAP EWM будет в мейнстриме в ближайшее десятилетие, и как данное решение помогает оптимизировать управление складами.

Сложность мировых цепочек поставок обусловила потребность в единой бизнес-среде и прозрачных процессах организации складских решений. Для стабильного роста компаниям важно правильно масштабировать свою производительность, чтобы своевременно предугадывать потребности клиентов.

Вебинар будет полезен топ-менеджерам, руководителям складского и логистического направлений, бизнес-аналитикам, специалистам в области управления складами, запасами, цепочками поставок и логистикой.

Продолжительность вебинара составит один час, а в качестве дополнительного бонуса LeverX Group предоставит бесплатную консультацию эксперта с многолетним опытом работы с SAP-технологиями.

Ключевые темы вебинара:

— Прозрачность склада;

— эффективное использование времени сотрудников и оборудования компании;

— бесшовная интеграция модуля SAP EWM c решениями Yard Logistic and TM;

— снижение риска ошибок при отгрузках и вводе данных;

— сокращение внутрискладских перемещений сырья и материалов;

— советы по успешному внедрению.

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.