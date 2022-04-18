Пассажиры Air Astana могут путешествовать с электронными документами по Казахстану

Ранее пилотный проект запустили в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

Авиакомпания Air Astana сообщила о возможности для пассажиров путешествовать по Казахстану с помощью электронных документов. C 14 апреля 2022 года авиакомпания имеет возможность принимать на рейсы через приложения E-gov mobile, Kaspi.kz, Homebank.kz в пунктах регистрации и посадки всех аэропортов внутри страны. Казахстанцы могут также по-прежнему предъявлять оригиналы удостоверения личности и свидетельства о рождении, передает Sputnik.

«Это уникальный опыт в истории авиации по применению электронных документов. Подобная практика цифровизации делает шаг к оптимизации путешествий наших пассажиров, с развитием проекта прохождение формальностей в аэропортах будет еще проще и удобнее», — сказал менеджер по развитию наземного обслуживания Данияр Курманалин.

Пилотный проект по сервису цифровых документов был запущен в аэропортах Нур-Султана и Алматы 5 апреля 2021 года. Им пользовалось до 20 пассажиров в день по Казахстану.