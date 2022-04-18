700 госуслуг казахстанцы получают электронно

Исполнение указа президента о дебюрократизации деятельности государственного аппарата нацелено на цифровую трансформацию.

94% госуслуг получают казахстанцы в электронном виде. Об этом заявил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин в ходе брифинга «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» в СЦК.

По словам спикера, исполнение указа президента о дебюрократизации деятельности государственного аппарата нацелено на цифровую трансформацию работы госорганов, то есть, на управление на основе данных.

«Мы сначала определимся с перечнем отраслевых учетных данных. В каждой сфере должен появиться цифровой учет ключевых показателей. Это также будет касаться требований и контрольных мер. Цель — максимальное снижение сбора этих показателей в ручном виде. Иначе картина для анализа не будет объективной», — отметил спикер.

Жамбакин рассказал, как будет исполнено поручение о расширении реестра госуслуг.

«Сегодня у нас более 94% госуслуг из общего количества — 700 — доступно в электронном виде. Большинство госуслуг — это подача заявок. Ведомству предстоит усовершенствовать услуги, включив все сценарии, связанные с конкретной жизненной ситуацией. Например, услуга по перерегистрации юрлица предполагает, что пакет документов уже собран. При этом непосредственно сбор документов занимает много времени в зависимости от того, сколько учредителей в юрлице, резидент или нет, и так далее», — отметил Аскар Жамбакин.

В ведомстве подсчитали, что если подвиды услуг расширят, вместо 700 их будет около 2,5 тыс. Поэтому планируется проведение реинжиниринга самих процессов оказания госуслуг.