Регистрация на BeeTech Conf 2.0 открыта!

Онлайн-конференция соберет инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов.

23 апреля пройдет BeeTech Conf — ежегодная бесплатная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров, QA-специалистов, agile-коучей, скрам-мастеров и других dev-специалистов.

В этом году поговорим о том, как гиганты и корпорации становятся гибкими и переходят на собственную разработку. У нас будет 4 потока — Agile, Engineering, Big Data и Product management, более 30 спикеров, доклады middle+ и senior-уровня и панельные дискуссии. Все это в online-формате и доступно IT-специалистам со всех уголков Казахстана и СНГ.

«Мы развиваем свои казахстанские таланты, инвестируем в них, оставляем деньги в стране, не заказываем разработку у зарубежных вендоров, а развиваем локальное IT-сообщество. Всего в компании более 600 IT-специалистов, и мы стабильно растем уже три года. Наша ежегодная бесплатная конференция — это площадка, где мы и другие эксперты из больших компаний расскажем, как развивать свое IT-направление, чтобы быть гибче и быстрее. Всем, кто хочет почелленджить себя на рост IT-экспертизы, сокращение бизнес-потерь, будет полезен этот ивент», — отметил Алексей Шаравар, Change & IT директор Beeline Казахстан.

Среди спикеров конференции — эксперты из Beeline Казахстан, Kolesa Group, One Technologies, Forte Bank, Core24/7, ScrumTrek, KazMinerals, Philip Morris, IZI и Евразийского банка.

Регистрируйся! До встречи на BeeTech Conf 2.0.