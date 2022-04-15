Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2022

Трансляция с конференции по облачным технологиям и большим данным в Казахстане.

15 апреля проходит онлайн-конференция PROFIT Cloud Day 2022, где обсуждаются облачные технологии и большие данные в Казахстане

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Облако в разрезе: обзор рынка». Светлана Черненко, глава представительства IKS-Consulting Казахстан.

09:50 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Что изменилось за год в облачных подходах? Как изменился спрос и какова его структура? Новые грани облачной безопасности и доступность облаков.

10:40 — Доклад: «Облачные инновации. Инструменты против бизнес-решений». Ерлан Минавар, заместитель председателя правления по стратегическому развитию и инновациям АО «Транстелеком».

11:00 — Доклад: «Сила эмпатии. От продукт-центрических к человек-центричности. Опыт исследований клиентского опыта в Казахстане». Жанна Прашкевич, исследователь, The Guests Studio.

11:10 — Доклад: «Veeam: многоуровневое защищенное хранение критических данных». Евгений Зосимов, технический консультант Veeam Software.

11:20 — Розыгрыш призов, перерыв.

11:40 — Доклад: «Yandex Cloud: отвечаем на частые вопросы бизнеса к облачному провайдеру». Кирилл Шевчук, архитектор облачных решений Yandex Cloud Казахстан.

12:00 — Доклад: «Решения Dell Technologies для Больших данных и Искусственного интеллекта». Сергей Шатохин, старший системный инженер Dell Technologies.

12:20 — Доклад: «ИТ-платформа как фундамент цифровой трансформации». Артур Щетинин, директор по развитию бизнеса VK Cloud Solutions.

12:40 — Доклад: «Acronis — защита данных на земле и в «облаках». Замир Кабдешов, руководитель отдела продаж 1С Казахстан.

13:00 — Обеденный перерыв и неформальное общение.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Доклад: «Прикладное использование Единого Хранилища Данных города Алматы». Баян Конирбаев, руководитель Управления Цифровизации города Алматы.

14:20 — Доклад: «Western Digital: обзор индустрии хранения данных и продуктового портфеля». Григорий Никонов, системный инженер Western Digital.

14:40 — Доклад: «Сертифицированный Tier III ЦОД в Алматы». Евгений Халин, директор департамента ЦОД и облачных сервисов Казтелепорт.

15:00 — Доклад: «Цифровизация насосного парка с применением больших данных». Тельман Шуриев, руководитель направления «Механика и капитальное строительство» производственного департамента АО НАК «Казатомпром».

15:20 — Доклад: «Система мониторинга производительности приложения в облаке». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:40 — Доклад: «Цифровой университет на базе облачной инфраструктуры: опыт казахстанских вузов». Махмут Томанов, эксперт по цифровой трансформации, к. э. н.

16:00 — Доклад: «Цифровые инструменты для анализа данных и их применение в государственном управлении». Дмитрий Мун, руководитель проекта Smart Data Ukimet, АО «Национальные информационные технологии».

16:20 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.

16:30 — Бармен-шоу, ужин и неформальное общение.