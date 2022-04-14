Депутаты требуют наказать Зерде и Astana Hub, «приютивших» майнеров

Руководство компаний, считают депутаты, должно быть наказано за нецелевое использование предоставленных государством ресурсов.

Казахстанские депутаты требуют наказать руководство технопарка Astana Hub и управляющую компанию, которые позволили майнерам работать на своей территории. Фракция демократической партии «Ак жол» направила соответствующий депутатский запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и председателю Агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову, передает Sputnik.

Депутат мажилиса Дания Еспаева напомнила, что в ходе проверки реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в Astana Hub были выявлены проекты, которые под видом стартапов занимались майнингом криптовалют. Пять таких компаний получили государственные преференции на сумму 8,5 млрд тенге.

«Участникам технопарка предоставляются различные преференции, включая освобождение от уплаты налогов. Депутаты партии „Ак жол“ считают, что министерство цифрового развития не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного технопарка Astana Hub», — заявила Еспаева на пленарном заседании мажилиса.

Депутаты задались вопросом: каким образом на виду у «Национального холдинга „Зерде“», который является учредителем Astana Hub, могли работать такие компании? И каким образом не одна, а сразу пять компаний воспользовались этим; почему и «за какие стимулы руководство IТ-технопарка закрывало на это глаза»?

«В миллиардных нарушениях, обнаруженных Счетным комитетом, возмущает реакция министерства цифрового развития, которое, судя по комментариям в прессе, считает для себя слишком хлопотным обращаться в суд и привлекать нарушителей к какой-либо ответственности, то есть, фактически спокойно кому-то „дарит“ миллиарды бюджетных средств. А как же государственные интересы?» — возмутилась депутат.

В этой связи депутаты просят:

— в ходе расследования в отношении деятельности майнинговых компаний, работавших на Astana Hub, вернуть в бюджет незаконно полученные преференции;

— привлечь к ответственности виновных должностных лиц Национального холдинга «Зерде» и руководства самого IT-технопарка, допустивших нецелевое использование предоставленных государством ресурсов;

— в срочном порядке устранить выявленные коллизии в регулировании деятельности Astana Hub.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в ходе проверки Astana Hub выяснилось, что в технопарке действуют проекты по майнингу криптовалют, хотя это направление не является основной задачей технопарка. За три квартала 2021 года им было предоставлено 8,5 млрд тенге незаконных налоговых преференций (17,9 млн долларов). Точное месторасположение майнинговых ферм, зарегистрированных в Astana Hub, пока остается неизвестным.