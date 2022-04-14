Тайгер Оптикс стал дистрибьютором Xello, российского Deception-решения

Платформа Xello Deception позволяет предотвращать успешные атаки в корпоративных сетях благодаря ловушкам и приманкам, которые создают не отличимую от реальной инфраструктуру.

Тайгер Оптикс, дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности, объявил о подписании дистрибьюторского соглашения с российской компанией Xello, разработчиком первой отечественной платформы защиты от целенаправленных атак с помощью технологии киберобмана (Deception).

Презентация и демонстрация продукта состоятся в рамках вебинара в четверг, 21 апреля. На мероприятии будут освещены возможности, способы использования и преимущества решения.

Платформа Xello Deception позволяет предотвращать успешные атаки в корпоративных сетях без использования сигнатур, облачных вердиктов, и какого-либо предварительного знания об атаке или злоумышленнике, даже если злоумышленник аккуратен и не создает аномалий. Это возможно благодаря ловушкам и приманкам, которые создают не отличимую от реальной инфраструктуру ложных информационных активов: серверов, сайтов, учетных данных, конфигурационных файлов и других ресурсов.

В автоматическом режиме платформа Xello анализирует особенности ИТ-инфраструктуры компании и генерирует максимально реалистичные обманные ресурсы. Любая попытка взаимодействия с ними означает наличие внутреннего или внешнего злоумышленника, поскольку для такой деятельности нет легитимных оснований.

Одной из ключевых особенностей решения является безагентский способ работы, позволяющий беспрепятственно встраиваться в любую инфраструктуру, не создавая при этом дополнительной нагрузки.

Демонстрацию, пилотный проект и расчет Xello Deception можно запросить по ссылке https://www.tiger-optics.ru/get-demo/xello/

«Сегодня ключевыми задачами для нас являются развитие партнерского канала и наращивание объема продаж. Мы видим в компании Тайгер Оптикс надежного партнера, который обладает всеми возможностями и глубокой экспертизой для совместной реализации этих задач», — комментирует Александр Щетинин, генеральный директор Xello.

«Тайгер Оптикс расширяет свой продуктовый портфель отечественными решениями, чтобы предоставлять партнерам проверенные и актуальные на сегодняшний день системы защиты, — отмечает Никита Сильченко, генеральный директор Тайгер Оптикс. — Партнерство с компанией Xello является стратегически важным шагом. Решение этого вендора уже зарекомендовало себя во многих проектах по информационной безопасности. Мы надеемся, что наш опыт и широкая партнерская сеть позволят усилить позиции разработчика в Казахстане и странах СНГ».