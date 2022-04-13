Представитель ООН оценил работу eGov и eGov mobile

Винченцо Акуаро отметил передовой опыт Казахстана в сфере развития электронного правительства, который необходимо транслировать в другие страны мира.

Состоялась встреча руководства АО «Национальные информационные технологии» с руководителем по цифровому правительству Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, господином Винченцо Акуаро. В ходе встречи председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин рассказал об обновлениях мобильного приложения eGov Mobile, государственных услугах, выведенных в банки второго уровня, работе портала eGov.kz и Ashyq во время пандемии, интернет-ресурса всех государственных органов Gov.kz. Ростислав Коняшкин презентовал проекты и ответил на вопросы гостя.

Господина Винченцо особенно интересовали вопросы о доступе всех слоев населения страны к государственным услугам и обеспечения безопасности данных граждан при использовании биометрии.

Подводя итоги встречи, Винченцо Акуаро отметил, что много правильных инициатив презентуется в различных странах мира, но ежегодно приезжая в Казахстан, он видит, как проекты внедряются в реальную жизнь граждан. Представитель ООН отметил передовой опыт Казахстана в сфере развития электронного правительства, который необходимо транслировать в другие страны мира. Также он выделил важность и потребность сервиса по перерегистрации авто в приложениях банков второго уровня, так как в Европе по аналогичной услуге граждане сталкиваются со сложностями.

Напомним — существует рейтинг стран по уровню развития электронного правительства ООН («The United Nations E-Government Survey: E-Government for the People»), который оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в 193 странах в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг. Исследование содержит данные об уровне развития электронного правительства в различных странах, а также системную оценку тенденций в использовании ИКТ государственными структурами. ООН публикует исследования и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства (E-Government Development Index) раз в два года, традиционно в июле. Так, в 2020 году по итогам этого рейтинга портал электронного правительства eGov.kz занял 29 место, а в 2018 г. Казахстан был на 39 месте.