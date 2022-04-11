Министерство образования больше не требует от вузов зачетные книжки студентов

Ведомство рекомендует перейти на цифровую систему планирования и документооборота.

Министерство образования и науки сократило перечень документов для отчетности казахстанских вузов. Учреждениям образования рекомендуют не создавать собственные бумажные виды отчетности, а переходить на цифровой вариант документооборота. Всего сокращено 11 форм отчетности, в том числе — зачетные книжки обучающихся, различные бумажные журналы успеваемости, передает Sputnik.

Однако, как отметил Адлет Тойбаев, директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК, некоторые вузы игнорируют рекомендации ведомства.