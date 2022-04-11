Майнинговую ферму обнаружили в одном из ТРЦ в Нур-Султане

Четыре работающих аппарата для добычи криптовалюты скрывались в вентиляционной шахте.

Очередную нелегальную майнинговую ферму обнаружили в Нур-Султане, причем на этот раз - в самом неожиданном месте. Работающая мини-ферма, состоящая из четырех аппаратов для майнинга (ASIC), была спрятана в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра «Сарыарка». Находка была сделана случайно. Оборудование для добычи криптовалюты обнаружил инженер ТРЦ, когда проверял кабельные линии паркинга, передает Sputnik.

Сразу же после обнаружения спецоборудования сотрудники ТРЦ вызвали на место полицейских. Те изъяли технику, а дело вместе с вещественными доказательствами передали в департамент экономических расследований Нур-Султана. При этом хозяина майнингового оборудования пока не установили.

Ранее сообщалось, что после поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правоохранительные органы страны устроили «охоту» на так называемые серые майнинговые фермы. Причиной такого пристального внимания к ним называют риски для экономической безопасности страны. Так, начали возрастать риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии для простых потребителей и предпринимателей. Кроме того, в правительстве хотят заставить «серых» майнеров платить налоги, а белых - платить больше, чем сейчас.