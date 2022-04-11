У госкорпорации «Правительство для граждан» новый председатель правления

Ее возглавил Суйениш Абдильдин.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленностиРК Багдат Мусин представил коллективу госкорпорации «Правительство для граждан» нового председателя правления. Им стал Суйениш Абдильдин, ранее занимавший пост первого заместителя.

Суйениш Тулеуханович Абдильдин в 2011 году окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение», в 2014 — Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по специальности «Компьютерные науки».

Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО «Национальные информационные технологии». В 2012–2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО «ЭПАМ Казахстан». С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО «Казпочта». После чего работал в коммерческих организациях. В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2020 года работал первым заместителем председателя правления «Правительство для граждан». Здесь он курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT-проектов госкорпорации.