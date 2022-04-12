АО «Казтелепорт» выходит на рынок Узбекистана

В конце марта министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шерзод Шерматов провел встречу с председателем правления АО «Казтелепорт» Аскаром Кусаиновым.

Как сообщили в пресс-центре Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Представители АО «Казтелепорт» дали высокую оценку проводимым в Узбекистане широкомасштабным цифровым реформам и выразили готовность принять участие в проектах в рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». В частности, казахстанская компания инициировала строительство дата-центра в стране и инвестиции в IT-компании. На встрече также обсуждались вопросы развития услуг аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) и аутсорсинга знаний (KPO) в Узбекистане.



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«Мы планируем выйти на рынок Узбекистана в качестве облачного оператора, — сообщил глава АО „Казтелепорт“ Аскар Кусаинов, — рынок растет быстрее инфраструктуры, поэтому есть востребованность в опытном поставщике услуг с гарантированным качеством. В настоящее время идет регистрация компании в Ташкенте и набирается штат сотрудников для старта облачных сервисов. В этом году планируем выбрать и выкупить участок для строительства центра обработки данных (ЦОД), подготовить его и разработать проект. Пока будет идти строительство, будем готовить кадры и заказывать оборудование».

По предварительным оценкам, уже сейчас потребность рынка коммерческих центров обработки данных в Узбекистане составляет не менее 500 стоек. Через два-три года ожидается двукратный прирост потребности.

«Правительство Узбекистана прекрасно понимает текущие вызовы и возможности, поэтому активно поддерживает строительство ЦОД и коммуникаций для государственных нужд, — подчеркнул Аскар Кусаинов, — автоматизируются практически все отрасли. Площадки под ЦОД, которые мы рассматривали, убедили нас, что объекты строятся с соблюдением высоких стандартов и использованием качественных материалов».

На местном рынке ощущается нехватка профильных специалистов с сертификацией — архитекторов, экспертов по ITSM, DEVOPS-инженеров и управляющих масштабными ЦОД. При этом растет количество кодеров и администраторов. В каждом областном центре есть филиал государственного Университета IT, а в самом Ташкенте представлено несколько зарубежных вузов направления информационно-коммуникационных технологий.

Несомненно, приход крупного игрока с практическим опытом, большой экспертизой и собственной школой подготовки кадров окажет стимулирующее влияние на IT-рынок Узбекистана. IT Park Ташкента предложил дочерней компании АО «Казтелепорт» в Узбекистане стать резидентом парка, набрать персонал из базы перспективных кадров и выступать технологическим партнером для стартапов.

«Необходимо отметить, что планы АО „Казтелепорт“ по выходу на рынок Узбекистана одобрены акционером компании, Halyk Bank, который является стратегическим инвестором и предоставит необходимые средства для реализации столь масштабного проекта», — заключил Аскар Кусаинов.