Мининформ предлагает ограничивать работу иностранных сайтов и мессенджеров

В ведомстве пояснили, что изменения не отразятся на деятельности СМИ, а поправки направлены на установление ряда механизмов, обеспечивающих прозрачность работ уполномоченного органа в области информации, запрещенной или ограниченной к распространению законами РК.

Министерство информации и общественного развития предлагает ограничить деятельность иностранных сайтов и мессенджеров. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает Sputnik.

Ведомство предлагает дополнить подпункт 1 пункта 14 постановления правительства РК от 26 марта 2019 года № 142 в следующими мерами:

— в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки;

— в случае, если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, то собственными ресурсами определять количество пользователей;

— ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Казахстана в соответствии с законодательством республики;

Пункт 15 дополнить подпунктами 259-1), 259-2), 259-3), 259-4), 259-5) и 259-6) следующего содержания:

259-1) ведение единого реестра учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен, внесенным в министерство представлением генерального прокурора или его заместителей, а также предписанием министерства;

259-2) разработка и утверждение правил взаимодействия уполномоченного органа в области средств массовой информации с государственными органами по вопросам ведения единого реестра учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган в области средств массовой информации представлением генпрокурора Казахстана или его заместителей, а также предписанием уполномоченного органа в области средств массовой информации;

259-3) разработка и утверждение правил ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен предписанием уполномоченного органа в области средств массовой информации;

259-4) разработка и утверждение правил взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сетях телекоммуникаций;

259-5) ведение реестра законных представителей по взаимодействию с уполномоченным органом в области средств массовой информации иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями;

259-6) разработка и утверждение правил ведения реестра законных представителей по взаимодействию с уполномоченным органом в области средств массовой информации иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями.