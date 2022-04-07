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В Оше можно узнать информацию о памятниках по QR-коду

Электронной информацией снабдили 20 объектов в южной столице и Ошской области.

7 апреля 2022 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

В Оше теперь можно узнать информацию о памятниках истории и культуры по QR-коду. Проект запустили по инициативе мэра Алмаза Мамбетова в рамках реализации программы «Ош — провайдер Великого Шелкового пути». Он направлен на популяризацию истории и культуры среди молодежи, поддержку туристического сектора в регионе, передает Sputnik.

По QR-коду можно узнать, когда установлен памятник, какой вклад внес в историю человек, которому он посвящен, а также посмотреть фотоматериалы. Все сведения представлены на трех языках — кыргызском, русском и английском.

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