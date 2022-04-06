inDriver усилит присутствие в Казахстане

Часть команды сервиса релоцируют в Нур-Султан и Алматы.

Об этом рассказал Багдат Мусин, глава МЦРИАП. Министерство совместно с Astana Hub и коллегами из других ведомств сопровождают релокацию команды, помогают с переездом. Ранее основатель inDriver Арсен Томский подтвердил релокацию ключевой команды в Казахстан. По его словам, компания рассматривает возможность открытия нового офиса в «нейтральной стране» для централизованной помощи в релокации желающим. К слову, доля России в общем объеме проходящих на платформе сделок составляет 7% и снижается.

«Компания имеет большие резервы, растущую выручку в десятках стран мира и, как всегда, операционно эффективна. Мы сохраняем полное спокойствие и уверенность, ведем старты в новых странах и городах, масштабируем новые сервисы. Сотрудникам из России, желающим релоцироваться в другие страны временно или постоянно, мы постараемся помочь с этим», — писал Арсен Томский в соцсети.

«На днях побеседовал с Арсеном Томским, основателем и CEO компании inDriver, которая работает в более, чем 600 городах мира и оценивается в миллиарды долларов. Кроме того, что приезд ведущих технологических компаний, зарабатывающих деньги на глобальном рынке, означает приток финансов, налогов в местную экономику, создание рабочих мест, это и приток новой, первоклассной экспертизы, знаний в сфере IT. История inDriver особенно интересна для местного сообщества, так как компания развивалась из отдаленного региона в стране бывшего СССР, с тюркоязычным населением и большой сырьевой зависимостью экономики. Стратегия и тактика которую применяла команда inDriver для выхода на глобальные рынки может быть полезна и интересна для наших стартапов. Тем более, что команда готова широко делиться своей экспертизой — она поддерживает некоммерческий учебный центр Smart, где выступают лучшие IT-профессионалы», — рассказал Багдат Мусин.

Он также пояснил, что уже много лет развивается проект BeginIT, в рамках которого дети из отделенных сельских школ и детдомов обучаются основам программирования. С 2019 года к проекту подключено несколько школ и детдомов Казахстана. Помимо этого Арсен Томский поддерживает более 10 различных некоммерческих проектов развития, финансируя их из собственных средств.

«Многие из них могут быть масштабированы и в Казахстане. Чем больше подобных проектов и команд будет собираться в стране, в том числе в стенах нашего технопарка, тем больше станет крутых стартапов, которые смогут приносить пользу стране и привлекать глобальных инвесторов. Мы уже договорились сотрудничать и вместе развивать социальные и образовательные проекты в Казахстане», — отметил министр.