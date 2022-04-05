48 экспортеров получат «Золотой аккаунт» на Alibaba

Министерство торговли и интеграции РК совместно с QazTrade подвело итоги отбора казахстанских экспортеров, которые получат аккаунты со статусом «Gold Supplier» на международной торговой платформе.

48 отечественным товаропроизводителям и торговым компаниями будет предоставлен доступ к международной электронной торговой платформе «Alibaba.com» в качестве «Gold supplier» на 12 месяцев с предоставлением сервисной поддержки.

Как заявляют в QazTrade (единый оператор поддержки и развития экспорта), в июне 2022 года объявят дополнительный прием заявок для участия в программе для 22 отечественных компаний. Таким образом, в 2022 году будет отобрано 70 казахстанских поставщиков продукции для вывода на Alibaba.com.