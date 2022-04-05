Граждане могут зарегистрироваться по месту жительства через смартфон

Запущен пилотный проект в приложение Halyk Homebank.

В рамках цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства, с апреля этого года запущен пилотный проект по регистрации граждан по месту жительства через мобильное приложение Halyk Homebank. Это новшество позволит казахстанцам регистрироваться по месту жительства или по месту временного проживания на смартфоне за пять минут, что упростит получение услуги, которая на сегодня оказывается в ЦОНах, а также доступна на портале электронного правительства и в мобильном приложении eGov mobile, передает Kazpravda.kz.

Для этого достаточно скачать на смартфон мобильное приложение Halyk Homebank, во вкладке «Госуслуги» выбрать «Регистрация по месту жительства населения» и заполнить поля в зависимости от вида регистрации (постоянная или временная), срока регистрации, статуса услугополучателя (является или не является собственником жилья). О результате можно будет узнать в разделе «История».

МВД продолжает работу по цифровизации и автоматизации государственных услуг, предоставляемых гражданам Казахстана. На сегодняшний день министерство автоматизировало 38 госуслуг из 40 оказываемых ведомством.