В Казахстане запускается сервис «Электронное личное дело»

Он позволит ускорить процесс трудоустройства и исключит необходимость предоставлять данные работодателю на бумажном носителе работником.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана запускает новый сервис «Электронное личное дело», который позволяет ускорить процесс трудоустройства и исключит необходимость работнику предоставлять данные работодателю на бумажном носителе, передает Sputnik.

«Большинство работодателей по-прежнему требуют от сотрудников трудовую книжку, личный листок и автобиографию. Такая практика справедливо возмущает людей. От подобных анахронизмов нужно избавляться», — заявил на VI заседании Национального совета общественного доверия Президент РК.

Благодаря внедренному сервису, при рассмотрении резюме потенциального работника и его дальнейшем оформлении работодатель может осуществить запрос в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) на получение личного дела работника в электронном формате. Работодатель имеет право запросить любую информацию на выбор, в рамках условий, описанных в Трудовом кодексе, такую как: данные из удостоверения личности, фотографию, информацию об образовании и членах семьи, о вакцинации, информацию из ЕСУТД об опыте работы. Кроме того, можно получить следующие электронные справки:

— об отсутствии/наличии судимости;

— об учете в психоневрологическом, наркологическом и противотуберкулезном диспансерах;

— справка 0/75у;

— справка об инвалидности.

При этом работнику посредством SMS-сообщения или в личный кабинет на портале Электронной биржи приходит запрос на предоставление своих данных потенциальному работодателю. Получив положительный ответ, ЕСУТД предоставляет доступ к личному делу. На его основании работодатель принимает решение о принятии на работу сотрудника и заключении с ним трудового договора. Тут же можно сформировать и проект электронного трудового договора.

Необходимо отметить, что ЕСУТД ждет ответа работника на запрос в течение 7 календарных дней. В случае отказа или отсутствия ответа работодателю будет отказано в предоставлении данных. Согласие будет действовать на весь срок работы в организации, которая запросила сведения. Если же договор не заключен или будет расторгнут, согласие автоматически станет считаться нелегитимным.

Сервис «Электронное личное дело» исключает риск подделки документов и позволяет ускорить трудоустройство путем отказа от предоставления бумажных документов при заключении трудовых договоров.

На данный момент работодатели могут воспользоваться сервисом через ЭБТ или информационные системы кадрового учета на предприятии. В дальнейшем этот функционал будет доступен на разрабатываемом Портале трудовых ресурсов.

В рамках сервиса по предоставлению личного дела работника ЕСУТД интегрирована с информационными системами министерства труда и социальной защиты населения РК, министерства юстиции РК, министерства науки и образования РК, министерства здравоохранения РК, а также комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.