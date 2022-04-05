Kaspi.kz запустил сервис «Цифровые Документы»

Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии» запустили сервис «Цифровые Документы».

Теперь у казахстанцев есть доступ к удостоверению личности, паспорту вакцинации, водительскому удостоверению, свидетельству о браке, свидетельству о рождении и другим цифровым документам прямо в суперприложении Kaspi.kz. Документы надежно защищены. Чтобы получить к ним доступ, пользователю необходимо подтвердить свое согласие одноразовым паролем.

С помощью «Цифровых Документов» можно получать услуги в ЦОНах, проходить регистрацию на внутренние авиарейсы, передвигаться на поездах внутри Казахстана, пользоваться услугами нотариусов и многое другое.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Мы продолжаем развивать раздел „Госуслуги“ в суперприложении Kaspi.kz. Специально для наших любимых клиентов мы в сотрудничестве с Министерством цифровизации и АО „НИТ“ создали новый инновационный сервис „Цифровые Документы“, с помощью которого казахстанцы получают безопасный и удобный доступ к своим документам. Теперь самые важные документы всегда под рукой в самом популярном в стране приложении Kaspi.kz. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов».

«Цифровыми документами» на сегодняшний день пользуется порядка 10 млн казахстанцев. Это удобно — нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей, но данный функционал будет доступен только с согласия самого гражданина», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.