Участники криптобирж МФЦА будут работать по-новому
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало условия для создания криптобирж.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило новые регуляторные условия для создания криптобирж МФЦА. Для них планируется открывать банковские счета и проверять источник финансирования. Поправки предусматривают возможность проведения операций в пользу участников криптобирж Международного финансового центра Астаны, передает Liter.kz.
Включены следующие требования:
— по получению и фиксированию сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств;
— осуществлению мониторинга и изучению операций с деньгами участника МФЦА;
— выявлению бенефициарных собственников, направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу необходимой информации при выявлении подозрительных операций.
В отношении банковских операций с другими криптобиржами сохраняются действующие регуляторные требования, в частности, сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.
Ранее в постановлении были установлены требования к банкам второго уровня по управлению рисками через разработку соответствующих механизмов и инструментов для недопущения того, что оказываемые банками услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в проведении операций клиентами, деятельность которых связана с криптовалютой.
Постановление вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.