Участники криптобирж МФЦА будут работать по-новому

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало условия для создания криптобирж.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило новые регуляторные условия для создания криптобирж МФЦА. Для них планируется открывать банковские счета и проверять источник финансирования. Поправки предусматривают возможность проведения операций в пользу участников криптобирж Международного финансового центра Астаны, передает Liter.kz.

Включены следующие требования:

— по получению и фиксированию сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств;

— осуществлению мониторинга и изучению операций с деньгами участника МФЦА;

— выявлению бенефициарных собственников, направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу необходимой информации при выявлении подозрительных операций.

В отношении банковских операций с другими криптобиржами сохраняются действующие регуляторные требования, в частности, сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.

Ранее в постановлении были установлены требования к банкам второго уровня по управлению рисками через разработку соответствующих механизмов и инструментов для недопущения того, что оказываемые банками услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в проведении операций клиентами, деятельность которых связана с криптовалютой.

Постановление вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.