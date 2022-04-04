Казахстан ратифицировал Соглашение по обмену персональными данными

Целью Соглашения является создание правовых основ сотрудничества в рамках в рамках СНГ.

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными». Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными совершено 18 декабря 2020 года с использованием видеоконференцсвязи, передает Kazpravda.kz.

Целью Соглашения является создание правовых основ сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств по оказанию взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными: о наличии (отсутствии) гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность и т. д.

В рамках Соглашения создаются дополнительные условия по подтверждению личности человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, а также, по установлению места проживания человека за границей.

Текст закона публикуется в печати.