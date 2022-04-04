Следите за новостями

Цифра дня

97 млрд тг составила прибыль Казахтелекома в 2021 г

Премьер-министру РК теперь можно написать в Facebook

Алихан Смаилов открыл персональную страницу.

4 апреля 2022 09:10, Profit.kz
Рубрики: Общество, Культура

Глава правительства Алихан Смаилов открыл персональную страницу в Facebook. Об этом он сообщил в своей первой публикации, передает Kazpravda.kz.

Алихан Смаилов открыл персональную страницу в Facebook

«Уважаемые друзья! Открыл персональную страницу в Facebook. Подписывайтесь, задавайте вопросы, предлагайте идеи. По мере возможности буду предоставлять ответы и принимать необходимые решения», — написал премьер-министр.

Он также добавил, что из-за графика работы не сможет персонально ответить на все вопросы. Однако заверил — ни один актуальный вопрос не останется незамеченным, соответствующие органы дадут исчерпывающие ответы.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.