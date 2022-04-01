Astana Hub отрицает регистрацию майнеров на их площадках

Технопарк заявил о том, что действует в рамках закона.

В Astana Hub прокомментировали наличие на их площадках майнинговых компаний, которые получают налоговые льготы. Заявление о том, что в международном технопарке Astana Hub в Нур-Султане работали «серые» майнеры, сделал 31 марта глава отдела госаудита Счетного комитета Акылбай Ибраев. Чуть позже сам технопарк эту информацию опроверг. В своем сообщении они утверждают, что в Astana Hub не могут быть зарегистрированы майнеры, но могут быть зарегистрированы компании, которые предоставляют инфраструктуру для майнеров. При этом отмечается, что технопарк действует в рамках текущего законодательства, передает Liter.kz.

«В числе участников технопарка зарегистрированы компании, получающие налоговые льготы и оказывающие услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных. Это дата-центры и другие компании, предоставляющие свои услуги для размещения в них серверов, хостингов и прочего. В том числе, эти компании-участницы могли предоставлять свои услуги майнерам», — говорится в релизе Astana Hub.

Сейчас МЦРИАП проводит работу по изменению перечня приоритетных видов деятельности хаба, чтобы исключить из списка компании, предоставляющие инфраструктуру для майнеров. Когда этот перечень обновят, Astana Hub исключит все компании, связанные с добычей криптовалюты, из участников технопарка, получающих налоговые льготы.

На критику деятельности компании ответил 31 марта и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. По его словам, судиться с хабом — бесполезно, можно лишь «зубы себе поломать». При этом министр подтвердил, что как минимум одна компания, зарегистрированная в технопарке, занималась майнингом.