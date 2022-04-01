«Электропастухи» появились на дорогах в Мангистау

Они используются для предотвращения автомобильных аварий с участием скота.

В Мангистауской области для предотвращения автомобильных аварий с участием скота на отдельных участках дорог установлены «электропастухи» — ультразвуковые приборы, ограждения под напряжением. Ограждением охвачены 25 км дорог республиканского значения на следующих участках: Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес-Шетпе — Жетыбай — Актау протяженностью 3 км; на участках автодороги Жетыбай — Жанаозен общей протяженностью 22 км, передает Kazpravda.kz.

В АО «НК «КазАвтоЖол» подчеркивают, что данный прибор не предоставляет собой опасности для животных (сила тока — порядка 12 вольт). В прошлом году для предотвращения дорожных аварий с участием скота вдоль дорог республиканского значения в Мангистауской области дополнительно было установлено 14 муляжей домашних животных (верблюды, лошади) и 13 тысяч метров ограждений от скота. Тогда были охвачены такие участки, как Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайотес — Шетпе — Жетыбай — Актау и дорога Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана. Муляжи предназначены для того, чтобы напомнить водителям о том, что животные внезапно могут оказаться на дороге.

Другие участки дорог (Ман-Ата, Беки, Жармыш) также будут охвачены аналогничными работами в текущем году.