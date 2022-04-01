Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2022

Трансляция с конференции по умным технологиям в продажах.

1 апреля проходит онлайн-конференция PROFIT Retail Day 2022, где обсуждаются новые технологии в ритейле и продажах.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции https://profitday.kz/retail . Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Электронная коммерция в Казахстане». Руслан Уразалиев, заместитель директора Департамента цифровизации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

09:50 — Доклад: «Ключевые выводы анализа рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за 2021 год». Кристина Морева, менеджер отдела консультационных услуг PricewaterhouseCoopers Казахстан, Ержан Бердимбет, менеджер направления анализа данных PricewaterhouseCoopers Казахстан.

10:10 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Логистический коллапс? Полноприводный маркетинг: диверсификация каналов сбыта. Платежи: как не забуксовать. Безопасность ритейл-бизнеса.

10:50 — Доклад: «Сила эмпатии. От продукт-центрических к человек-центричности. Опыт исследований клиентского опыта в Казахстане». Жанна Прашкевич, исследователь, The Guests Studio.

11:10 — Доклад: «Проблемы использования Big Data в ритейле». Артур Щетинин, директор по развитию бизнеса VK Cloud Solutions.

11:30 — Розыгрыш призов, перерыв.

11:40 — Мини-интервью: Алина Хайбуллина, снователь Haib.

12:00 — Доклад: «Опыт Esentai Mall: внедрение омниканальной стратегии или как совместить онлайн и оффлайн». Асель Киржибаева, руководитель мобильного приложения и программы лояльности ТОО «Компания «Си Пи Ритэил Алматы»».

12:20 — Доклад: «Решения для обеспечения безупречной работы инфраструктуры ритейл-компании». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:00 — Доклад: «Как контент влияет на продажи в E-commerce». Роман Кошелев, интернет-маркетолог ТОО «Белый Ветер KZ».

13:20 — Доклад: «Технологии на службе ТРЦ. Эволюционное развитие». Алексей Хегай, партнер и генеральный директор TSPM, Майя Батырбекова, ИТ-эксперт, PhD.

13:40 — Доклад: «E-commerce в фармотрасли: опыт Europharma». Лаура Сапахова, директор департамента электронной коммерции TOO «Europharma».

14:00 — Доклад: «Додо Пицца — компания киборг». Константин Тарасов, партнер-франчайзи в Казахстане и Чехии, Dodo Pizza.

14:20 — Розыгрыш призов.

14:25 — Закрытие конференции.