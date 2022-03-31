МЦРИАП выводит цифровые документы на популярные среди казахстанцев платформы

Сервис «Цифровые документы» стал доступен в Kaspi.kz и Halyk Homebank.

Теперь в приложениях Kaspi.kz и Halyk Homebank в разделе госуслуг граждане могут увидеть сервис «Цифровые документы». Ранее им можно было воспользоваться только через приложение eGov Mobile.

При входе пользователю необходимо будет дать согласие на использование цифровых документов с помощью одноразового пароля. Без согласия данные не будут переданы внешним платформам. Этот механизм идентификации клиента обеспечивает безопасность и предотвращает возможное мошенничество со стороны третьих лиц. Для того, чтобы предоставить Цифровой документ по месту требования, нужно воспользоваться QR-кодом или коротким шестизначным кодом.

«Цифровыми документами» на сегодняшний день пользуется порядка 10 млн казахстанцев. Это удобно — нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей. Но функционал будет доступен только с согласия самого гражданина» — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Цифровой документ является аналогом оригинала документа. В настоящее время сервис «Цифровые документы» содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР-тест, свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуется порядка 10 млн граждан.

Уже сейчас цифровыми документами можно воспользоваться во всех аэропортах страны, при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах АО «КТЖ», в отделениях АО «Отбасы Банк», оператора сотовой связи Beeline, а также при получении услуг в банках второго уровня и у нотариусов.

Как пояснил министр, цифровые документы стали доступны на внешних платформах благодаря проведенной интеграции АО «Национальные информационные технологии» с Kaspi.kz и АО «Халык Банк».

«С конца прошлого года совместно с коллегами из АО «НИТ», Kaspi и Halyk Bank мы проводим работу по выводу Цифровых документов в их мобильные приложения. Сегодня – официальный запуск. Нам важно, чтобы население имело доступ к гос. услугам не только через наши каналы, но и через те, которыми казахстанцы привыкли пользоваться и пользуются ежедневно», - пояснил Багдат Мусин.