Багдат Мусин рассказал о преимуществах Astana Hub

В последние годы большое количество компаний и специалистов из стран зарубежья приняли решение о релокации в Казахстан.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос релокации иностранных организаций в Казахстан. Так, один из крупных агрегаторов такси — компания InDriver — перевезла большую часть своей команды в нашу страну.

«Нам выгодно принимать специалистов и компании с мировым уровнем. Предоставляя им возможности, мы получаем два больших преимущества для отечественных специалистов: обмен опытом и знаниями с иностранными специалистами и увеличение рабочих мест для казахстанцев», — сказал Багдат Мусин.

По его словам, сейчас в Astana Hub зарегистрированы 641 IT-компания, из них 70 — с иностранными учредителями. Консультации по релокации получают еще 468 компаний из ближнего зарубежья.

Министр также рассказал о причинах, по которым зарубежные компании выбирают Казахстан. В числе условий, которые предлагает им наша страна: специальный налоговый режим, современная инфраструктура, визовая поддержка и многое другое.

«Во-первых, компании, зарегистрированные в Хабе, не платят налоги, этой привилегией они пользуются уже 4 года, в то время как соседние страны это сделали возможным относительно недавно. Также мы предоставляем современную инфраструктуру по ценам ниже рыночных. Третье — для работников компаний, зарегистрированных в нашем IT-хабе, предусмотрен упрощенный порядок получения виз и миграционных процессов», — отметил Багдат Мусин.

Кроме того, Astana Hub вкладывает в стартапы на ранних стадиях до 40 тыс. долларов, организуя мероприятия по поиску подходящих для инвестирования проектов. Самые интересные из них могут получить до 10 млн долларов на свое развитие. Стартапы также имеют доступ к бесплатным курсам акселерации с участием менторов со всего мира, получение образования в инновационных IТ-школах по программе TechOrda, а также удаленная регистрация юридического лица посредством портала eGov.