МЦРИАП будет перераспределять неиспользуемые радиочастоты

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил министру Багдату Мусину внедрить прозрачный механизм распределения и высвободить неэффективно используемые радиочастоты.

МЦРИАП РК заявило об исполнении поручения Главы государства. Радиочастотный спектр представляет из себя ограниченный ресурс. МЦРИАП как уполномоченное ведомство имеет право изъять разрешение в случае неэффективного использования выданного частотного ресурса в течение года. Высвобожденный радиочастотный ресурс будет перераспределен для других технологий или другим операторам связи для качественного предоставления услуг населению. В 2021 году решением суда изъяли 8 разрешений на использование радиочастотного спектра. Разрешения были получены в 2016 году, однако на протяжении шести лет не использовались по назначению.

В рамках текущего законодательства разрешение на вид связи WLL (беспроводной абонентский доступ) оформляется на населенный пункт. Для обеспечения полного покрытия территории города и качественной передачи данных из-за плотности застройки невозможно построить сеть несколькими базовыми станциями, а подобная организация сети может быть коммерчески невыгодной для операторов. Зафиксированы случаи, когда крупные операторы связи «резервируют» частоты на будущую перспективу и не используют, либо используют только одну или несколько стационарных (базовых) станций без дальнейшего развития сети. Это существенно ограничивает возможность другим участникам рынка оказывать услуги связи, отмечают в МЦРИАП.

«В настоящее время наблюдается тенденция неэффективного использования РЧС сетями связи WLL в крупных городах, что создает препятствия развитию перспективных технологий из-за ограниченного радиочастотного ресурса. Вместе с тем в диапазонах частот, предназначенных для технологии WLL, активно развиваются новые перспективные технологии, включая сети 5G и т. п.», — подчеркнули в ведомстве.

Следующим шагом станет изменение механизма распределения радиочастотного спектра. В Казахстане будут распределять радиочастоты в формате аукциона, такой механизм более прозрачный и позволит, в том числе, организовать процесс перехода на новое поколение связи 5G.

«К слову, вчера провели заседание совета операторов связи, — отметил Багдат Мусин, глава МЦРИАП. — На повестке были вопросы, касающиеся как улучшения качества связи в Казахстане, так и готовности к различным сценариям в связи с ситуацией в мире».