Создан сервис с перечнем санкционных товаров, запрещенных для экспорта в РФ и РБ

Также на Sanction2022.kz есть перечень международных компаний, которые покинули рынки этих стран.

На фоне санкций, наложенных на Россию и Беларусь, у казахстанских бизнесменов возникают вопросы о том, подпадает ли тот или иной товар или банк под санкции. Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил, что для их удобства создан сервис Sanction2022.kz, где собран весь перечень санкционных товаров, запрещенных для экспорта и импорта в РФ и РБ, сообщает Учет.kz.

Также на сайте есть перечень международных компаний, которые покинули рынки этих стран. Султанов уточнил, что любая компания, которая хочет открыть в Казахстане свое производство, будет пользоваться полным спектром имеющихся привилегий для инвесторов.