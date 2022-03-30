В стране существует много барьеров для входа новых компаний на рынок связи

В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассказали, почему в Казахстане дорогие интернет и сотовая связь. По словам заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, средняя стоимость одного гигабайта интернета в мире составляет порядка 8,53 доллара, в Казахстане ценник гораздо ниже — 0,5 доллара, передает Sputnik.

При этом операторы связи отмечают, что рост цен связан с повышением интернет-трафика, нагрузки на сеть и инвестиций в инфраструктуру, а также с колебаниями курса доллара и инфляцией.

«С точки зрения нас, антимонопольного органа, мы отмечаем, что рынок связи очень высококонцентрированный. Присутствует достаточно много барьеров входа на этот рынок новых компаний. На это есть и технологические причины, тут нужны большие инвестиции в инфраструктуру. В связи с этим компаниям сложно попасть на этот рынок», — заявил Омаров.

Он добавил, что агентство занимается демонополизацией сектора, вносит законодательные изменения. Омаров выразил надежду, что все эти меры должны привести к улучшению качества связи, большему покрытию и доступности цен для конечного потребителя в Казахстане.