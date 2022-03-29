Министр образования и науки поздравил призеров IT-конкурса «BILIM Hackathon-2022»

27 марта прошла церемония награждения.

Заявки на участие в конкурсе подали 107 команд со всех регионов страны. В финал же пробились 72 команды (230 студентов).

Призовой фонд конкурса «BILIM Hackathon-2022» составил 3,5 млн тенге. Помимо денежных премий студенты-призеры получили возможность трудоустроиться в казахстанские IT-компании, такие, как Daryn online, BTS Education, EDUS, Mail.kz и другие. Более того, некоторые цифровые решения уже нашли своих инвесторов.

«Ребята предложили очень интересные цифровые проекты в области образования. Решением жюри победителями стали студенты Nazarbayev University и Astana IT University. Второе место заняла еще одна команда Nazarbayev University. Третье место присудили команде, состоящей из студентов Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева, Suleyman Demirel University и Astana IT University. Поздравляю победителей и благодарю всех участников за интересные идеи!», — отметил Асхат Аймагамбетов.