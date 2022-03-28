МЦРИАП и Apple проработали корректность отображения страны при осуществлении звонков

Входящие звонки с кодом " 77″ и " 76″ в іPhone теперь будут отображаться как «Казахстан».

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с компанией Apple проработали вопрос отображения страны при наборе абонентских номеров казахстанских пользователей. Теперь входящие звонки с международными кодами «+77» и «+76» будут отображаться как «Казахстан», а не «Российская Федерация».

Компания решила эту проблему для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14. Теперь при наборе номера казахстанских абонентов название страны отображается правильно.

«Совместно с техногигантом Apple проработали вопрос, который не раз поднимался казахстанцами. Стоит отметить, что компания максимально оперативно обработала наш запрос и пошла нам навстречу. Результат — удобство для казахстанцев и шаг к сотрудничеству с мировым технологическим лидером», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.