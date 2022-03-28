Почему именно сейчас в Казахстане началось активное выявление майнеров, объяснил Акчулаков

В стране разрабатывают закон по регулированию деятельности добытчиков криптовалюты.

Майнеры, даже работающие легально в Казахстане, до сих пор остаются без электроэнергии. Почему именно сейчас началась активная работа по поимке «серых» майнеров, рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает Liter.kz.

На протяжении многих лет майнинг в стране не был запрещен, даже учитывая огромное количество электроэнергии, которую используют фермы по добыче электронной валюты. Объясняется это просто тем, что их деятельность не закреплена как отрасль в Казахстане.

«Это все находится в плоскости закона, который регулирует цифровой майнинг. Он не был запрещен. Условия на подключения выдавались. Те майнеры, которые были зарегистрированы, брали техусловия на подключение в систему сети KEGOC и местных систем, подключались и работали. Есть те, кто работал в серую, банально воровали электроэнергию. Но опять-таки майнинг в законодательстве нигде не закреплен как отрасль, — объяснил глава МЭ РК.

Сейчас в парламенте находится проект закона по цифровым активам, где дается определение, кто такие майнеры, что такое дата-центры https://profit.kz/tags/datacenter/ и как будет регулироваться работа ферм. После всего этого можно будет вести разговор о юридическом поле, объяснил Акчулаков.

«На мой взгляд, майнингом занимались все, кто имел возможность и желание. Необязательно это было связано с какими-то фамилиями. В том числе и частники. Сегодня с АФМ ведутся разговоры в отношении проверок. Наши активные действия показывают и кучу частных предпринимателей. Закон выйдет, определение будет. Сегодня уже есть регистрация как вида деятельности, МЦРИАП и наши коллеги регистрируют, но есть пробелы в законодательстве. Мы надеемся, что этот законопроект эти пробелы будет закрывать. Но с точки зрения налогов никто из них не освобождается от ответственности. Начиная с этого года они обязаны платить. Этот налог ввели только в этом году, в прошлом не было», — говорит министр энергетики.

Но пока работы по выявлению субъектов незаконного майнинга не закончат, подключать к электроэнергии майнеров не будут. Сколько еще это займет времени, в ведомстве не знают.